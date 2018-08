CSA : Oui FM pas assez francophone

En tant que radio spécialisée dans la découverte musicale, la station doit diffuser "au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette période", précise la décision. Elle doit aussi consacrer "au moins 15 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30 du lundi au vendredi et entre 8h et 22h30 le samedi et le dimanche à des chansons d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions".