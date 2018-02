CIM Radio en Belgique : une vague record pour la RTBF

"Et ce qui est formidable, c'est que cette performance des radios publiques impacte positivement la santé de tout le média radio, puisqu’en 2017, il n’y aura jamais eu chez nous autant d’auditeurs quotidiens (record de 2 901 403 auditeurs) et hebdomadaires (record de 3 510 840 auditeurs). Toutes les équipes de la RTBF peuvent être vraiment fières de contribuer ainsi à la réalisation de nos missions de service public et à la bonne santé du média radio dans notre pays. Les options prises depuis quinze ans (plan Magellan) en termes de stratégie éditoriale, de production et de distribution de contenus multimédias et multiplateformes sont vraiment couronnées de succès !" a expliqué le directeur général des radios de la RTBF.