CHŌSEN, le podcast de Paradiso, crève l'écran !

CHŌSEN est le récit d’une jeunesse qui se cherche et repousse ses limites, parfois au péril de sa vie. Cécile Grenouillet, qui dirige Auteurs Associés, a perçu tout le potentiel de cette série audio, et c'est avec enthousiasme qu'elle a accepté de la porter à l'écran."L’originalité et la qualité de CHŌSEN nous ont convaincus de relever le challenge de son adaptation. Nous sommes ravis de débuter cette collaboration avec Paradiso", confirme-t-elle. Lorenzo Benedetti, CEO de Paradiso Media, ajoute : "Nous sommes très heureux d’amorcer le développement audiovisuel de la série avec Auteurs Associés. Ce projet confirme le potentiel de nos séries audio dans l'environnement audiovisuel et concrétise la stratégie énoncée à la création de notre studio".