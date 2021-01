CBC/Radio-Canada publie son rapport de performance environnementale

CBC/Radio-Canada a également conclu une entente pour participer au projet pilote albert, un outil qui permet de calculer les émissions de carbone imputables aux productions, créé au départ par la BBC. Cet outil lui permettra de mesurer l’empreinte écologique de chaque production, appuyant ainsi la poursuite de ses efforts pour rendre ses productions et ses pratiques plus écoresponsables.

"Nous préparons le monde de demain en positionnant CBC/Radio-Canada comme un chef de file de l’action climatique et du développement durable dans le secteur médiatique canadien. Nous accélérons notre transition vers l’adoption de pratiques écoresponsables tout en nous mettant sur la voie d’une transformation écologique encore plus ambitieuse" a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale.