CBC/Radio-Canada fait appel aux Canadiens en situation de handicap

"Être à l’écoute des personnes en situation de handicap est essentiel si nous voulons rendre notre diffuseur public national plus accessible pour l’ensemble de la population. Leur contribution dans le cadre de ces consultations nous aidera à repérer, éliminer et prévenir les obstacles qui limitent l’accès à nos services, et à faire de CBC/Radio-Canada un chef de file en matière d’accessibilité dans l’industrie des médias" a souligné Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada. Les consultations en français passeront par Régina le 28 novembre), Montréal le 6 décembre) ou par Weymouth (le 14 janvier). Pour les personnes qui ne pourront pas assister aux consultations, un sondage est disponible ICI CBC/Radio-Canada a aussi mis en ligne une page qui présente cette opération et ces consultation, y compris comment y participer.