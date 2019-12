C'est, presque, déjà Noël à Radio France

Dès ce 15 décembre, la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, proposera un concert de Noël autour de Britten, Holst et Putt et se déplacera dans plusieurs villes de France. Le 18 décembre, Olivier Latry retrouvera les claviers de l’orgue de Radio France avec une promenade de Noël. Le Chœur de Radio France, confié à la chef de chœur Grete Pedersen, poursuivra le 19 décembre avec plusieurs pages de musique chorale qui sont une belle invitation au voyage. Les 20 et 21 décembre, l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck, proposera un tour du monde insolite en compagnie du Tango avec des escales à Buenos Aires, Paris et Helsinki et un Tango Concerto pour piano interprété par Jean-Yves Thibaudet.





La fête continuera les 31 décembre et 2 janvier avec l’Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine pour un concert du nouvel an festif et stimulant autour d’Offenbach, Strauss et Gershwin. Enfin, comme c’est désormais la tradition, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France commenceront l’année, les 4 et 5 janvier, sous le signe de la fraternité avec la Neuvième Symphonie de Beethoven dirigée cette année par Mikko Franck.