"C'est notre Terre" : franceinfo se mobilise

Tous les matins à 7h25, franceinfo diffuse des reportages uniques qui mettent en lumière des innovations et des solutions pour mieux répondre aux grands enjeux environnementaux qui structurent la COP 26. Par ailleurs, un grand témoin à 7h40 interviendra à l’antenne pour partager son expérience, et son engagement face au dérèglement climatique qui menace la Terre. Avec son invité, Marc Fauvelle revient sur l’actualité environnementale et le questionne sur ses projets.