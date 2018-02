C'est la Journée mondiale de la radio 2018

Cette nouvelle Journée mondiale de la radio veut souligner l’importance de la radio en tant que medium qui rassemble et informe à travers la radiodiffusion sportive. "Grâce à la couverture sportive, la radio peut reconnecter les communautés à leur patrimoine culturel, promouvoir la liberté d’expression et la diversité. La couverture sportive joue un rôle puissant dans le façonnement des normes et stéréotypes liés aux genres. En favorisant l’équilibre dans la couverture des sports masculins et féminins, ainsi qu’une représentation plus paritaire des sportifs, la radio a le pouvoir de bousculer les stéréotypes" explique l'Unesco.