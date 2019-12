C'est "Le temps des marques responsables" selon M6 Publicité

Dans la continuité de ces prises d’engagements, M6 Publicité dévoile son étude "Le temps des marques responsables" qui permet à ses partenaires annonceurs et agences médias de trouver des clés pour identifier les enjeux liés au développement durable et responsable des marques. "Cette étude est le reflet de la responsabilité de notre groupe vis-à-vis de ses téléspectateurs, auditeurs, partenaires, annonceurs et agences. Nous avons l’ambition chez M6 Publicité d’accompagner sur nos médias la montée en puissance des communications des marques qui s’engagent" précise David Larramendy, directeur général de M6 Publicité.





Quelques chiffres à retenir : 75% de Français aimeraient qu’il y ait plus d’émissions dans les médias qui parlent de l’environnement et qui donnent des conseils. Les formats longs, documentaires et enquêtes, sont les plus attendus et 85% des Français attendent des marques qu’elles communiquent davantage sur leurs pratiques et engagements.