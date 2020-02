Brive : ouverture de la Maison de la radio et du podcast

Cette "Podcast&RadioHouse" accueillera sous forme de résidence mensuelle, trimestrielle ou annuelle les acteurs de l’industrie des médias, ainsi qu’un laboratoire d’expérimentation sur les nouvelles technologies de l’audio digital. Plusieurs radios et podcasteurs sont locataires à l’année et rédigent, enregistrent, produisent, diffusent et vivent dans ce lieu dont l'ouverture officielle aura lieu le 13 mars prochain. Plusieurs espaces sont proposés à la location à l'année pour des indépendants ou des sociétés en lien avec les médias, la radio ou le podcast : bureaux équipés et fermés, espace de travail en Open Space entièrement équipés avec accès aux installations techniques et numériques, résidences de courte ou de longue durées...À disposition, de nombreux outils pour réussir son projet autour de la radio et de l'audio digital.Toutes les infos sont ICI