Brest : nouvelle édition de Longueur d'ondes du 4 au 9 février 2020

Depuis 2003, la manifestation réunit des curieux, des auditeurs, des étudiants, des professionnels de la radio et du son venus de toute la France et d’ailleurs Durant cinq jours, la radio, "plurielle et créative", est mise à l’honneur dans le cadre de rencontres, tables rondes et séances avec les invités du festival. Au travers de nombreuses séances d’écoute, d’expérimentations autour du son, d’émissions en public, de diffusion d’archives et de concerts, le festival se veut un lieu d’éveil auditif. Chaque séance est une occasion de découvrir différentes approches de la création radiophonique et sonore. Le festival propose ainsi des rencontres et des débats, des émissions en public en direct de Brest, avec celles et ceux qui font la radio.