Brandy Jingles signe un nouvel habillage pour Qmusic

Le logo sonore et le slogan sont restés identiques, mais les jingles ont été produits de façon innovante, tant pour les DJ que pour les auditeurs.

"Qmusic est leader du marché commercial aux Pays-Bas et en Belgique. Sa mission : les hits et le Feel Good. Et elle la décline aujourd’hui par un nouveau son, à la fois énergique mais aussi très musical. Une combinaison qui est presque devenue la marque de fabrique de Brandy ces dernières années. La structure des jingles les rend encore plus plaisants à utiliser pour les DJ. Et leur son renvoie instantanément à une ambiance Feel Good" rappelle le studio situé à Bruxelles.