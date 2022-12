Brandy : 15 années de collaboration avec Radio Contact

Les consultants radios et producteurs audio belges de Brandy ont composé 10 jingles sur mesure, ainsi qu’un top horaire et des tapis pour les infos, la météo et le trafic. Ils se déclinent sur un logo super reconnaissable à six notes et construit autour du nouveau slogan de Contact. Nicolas Pavageau, directeur du pôle radio du Groupe Rossel : "Nous souhaitions apporter de la modernité tout en étant dans la continuité. Nous voulions garder l’efficacité du chanté tout modernisant la production et la sonorité du jingle".