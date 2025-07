Bonnes vacances !

Dès le début du mois de septembre, nous entamerons notre 15e saison avec le lancement de La Lettre Pro – L’Hebdo , un nouveau support 100 % numérique et gratuit. D’ici là, profitez aussi de vos vacances pour parcourir nos contenus : cette saison, nous avons publié près de 2 500 articles exclusifs.Notez également que la première étape de la saison 2025-2026 du RadioTour se tiendra au Mercure Boulogne (37 place René Clair à Boulogne-Billancourt), le 9 octobre 2025, pour une journée de conférences et d’échanges consacrée à la radio locale et au numérique. Après ce RadioTour Île-de-France, nous serons à Bordeaux le 4 novembre et possiblement à Bruxelles quelques jours plus tôt.Merci pour votre fidélité et bel été à toutes et à tous !