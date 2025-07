Le MAG 173 - Un dernier numéro, mais pas une dernière ligne

Dès la rentrée de septembre 2025, La Lettre Pro de la Radio devient La Lettre Pro – L’Hebdo . Ce nouveau rendez-vous gratuit, sous la forme d’un PDF d’une dizaine de pages, proposera chaque semaine l’essentiel de l’actualité de la radio et de l’audio digital. Il s’accompagnera de liens directs vers un contenu enrichi, 100% numérique, accessible sur abonnement sur notre site lalettre.pro.Avant de tourner la page, nous vous proposons un panorama des plus de 173 Unes que nous avons patiemment élaborées, rédigées, imaginées, toujours avec enthousiasme et toujours avec le souci de mettre en lumière les acteurs et les évolutions de notre secteur. Ces Unes retracent quinze années de convictions partagées avec vous et de travail acharné.