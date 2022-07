Aujourd'hui, jeudi, marque officiellement la fin de la 11e saison pour l'équipe de La Lettre Pro de la Radio. La saison 2022-2023 qui approche sera donc celle de la 12e saison avec, comme chaque année, 11 numéros, des hors-séries et plus de 2 500 articles en perspective. À quoi ressemblera-t-elle ? Nous ne voulons pas répondre à cette question parce qu'aujourd'hui sonne l'heure des vacances. C'est le début d'une période de repos, de farniente, de couchers de soleil, d'insouciance.... Une période, durant laquelle "le temps suspend son vol," qui permet de retrouver une "normalité" bienfaitrice.

Hier au bureau, on a trouvé cette citation : "Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire". Promis, nous, on va prendre notre temps pour ne rien faire !

Bonnes vacances.