Bonjour, la Belgique !

C’est avec une grande joie et un réel enthousiasme que l’équipe de La Lettre Pro de la Radio s’installe durant quelques heures à Bruxelles pour la 3e étape de ce RadioTour 2024. Nous avons hâte de vous faire découvrir le secteur de la radio et de l’audio digital du Plat Pays. D’Anvers à Louvain, de Bruges à Liège en passant par Bruxelles ou encore par Charleroi, nous allons rencontrer et interroger plusieurs dizaines de professionnels sur "Le futur de la proximité", thème fil rouge de ce RadioTour 2024.

Avant Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre), c’est la première fois que cette tournée unique en son genre s’arrête en dehors des frontières hexagonales. Car s’il est bon de prendre régulièrement le pouls de notre secteur, il est encore plus judicieux et précieux d’observer comment, au-delà du territoire, on fabrique la radio. Ainsi, cette étape bruxelloise devrait être une bonne source d’inspiration.



Dans ce 163e numéro de La Lettre Pro de la Radio, nous consacrons une large place à la radio belge autour de quelques personnalités qui œuvrent aussi bien devant que derrière le micro : Maria Del Rio, figure emblématique de la radio belge, Olivier Duroy, Frédéric Herbays, Fred Gérand… Tous portent aussi cet enthousiasme caractéristique à l’heure où le pays attend l’extinction de la FM.



Ces escapades régulières nous en feraient presque oublier le principal : la saison 2023-2024. Elle s’achèvera dans quelques jours. Elle restera comme une saison marquée par une baisse d’auditeurs, par la très nette domination de France Inter sur l’ensemble du marché, par la bonne santé de Nostalgie et par quelques inquiétudes qui devraient se transformer en vrais tracas avant la fin de l’année. On pense notamment à l’avenir d’Europe 2 qui s’annonce difficile.

Tout le monde sera fixé sur son sort le 10 juillet prochain à 8h. Et comme chaque année, après les Parisiennes et les Franciliennes le 17 juillet à 9h, les radios locales seront les dernières à découvrir leur bulletin de notes : le 22 juillet à 9h. Un bulletin de notes qui jugera les efforts engagés dans les départements et 97 agglomérations.





