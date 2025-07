Bon anniversaire 100% Radio !

C’est le 3 juillet 2000 que 100% Radio a pris l’antenne pour la première fois depuis le Cours René Reille à Mazamet. Vingt-cinq ans plus tard, la radio revient sur ses terres d’origine pour remercier ses auditeurs et célébrer un parcours régional solide. La matinale a été assurée par Karine, Fred et Wilfried dans une ambiance conviviale, avec petit-déjeuner offert et distribution de cadeaux pour les auditeurs présents.

Depuis sa création, 100% Radio a progressivement élargi sa zone de diffusion. Elle est aujourd’hui implantée dans 15 départements, répartis entre l’Aquitaine, l’Occitanie et le Pays Catalan. Elle diffuse son programme sur 39 fréquences FM ainsi que sur 6 allotissements DAB+, renforçant sa présence dans le paysage audio régional.