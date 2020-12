Binge Audio lance "La Dose"

Innovant sur les nouveaux formats depuis 2016, Binge Audio lance le 9 décembre la première lettre hebdo sous deux formats simultanés : par mail et en version audio. La version audio (10 mn environ) est accessible via des flux privés authentifiés dans les applications de podcasts (Apple Podcasts, Podcast Addict, PocketCasts, etc.), et s’appuie sur la solution Audiomeans. Chaque abonné·e aura accès aux deux formats et sera libre de privilégier l’un ou l’autre.

Produite par la rédaction de Binge Audio et sans publicité, La Dose proposera de nouveaux angles sur les sujets de société, des approfondissements, des recommandations et des témoignages. Elle reprendra chaque semaine une question posée par un auditeur à laquelle répondront les meilleures plumes de la rédaction...