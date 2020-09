Binge Audio et Spotify présentent "On est chez nous"

"À travers ce partenariat exclusif avec Binge Audio, Spotify touche un public toujours plus vaste et se positionne comme la plateforme qui parle à toutes et tous. Toutes les zones géographiques et tous les milieux sociaux sont concernés, pour représenter un maximum de Français. En continuant de s’associer aux meilleurs studios et talents français, Spotify s’engage à soutenir la création française. L’objectif ? Proposer des contenus audio toujours plus riches, novateurs et accessibles" précise un communiqué.