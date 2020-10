Binge Audio et Le Robert présentent "Parler comme jamais"

Un podcast qui allie rigueur scientifique et approche pédagogique pour décomplexer notre rapport au français. Parmi les sujets abordés dans les prochaines émissions : le langage jeune (avec Auphélie Ferreira et Françoise Gadet), le langage de classe (avec Maria Candea et un invité surprise), les liaisons, l’étymologie ou encore langue, féminisme et sexisme. Les deux linguistes partent des clichés que nous avons sur la langue, pour les déconstruire en montrant comment, quand on parle de langage, on parle souvent d’autre chose : d’interactions sociales, de ressentis affectifs, de choix et d’oppositions politiques.

Le podcast sera aussi diffusé sur le portail de la langue française "Dico en ligne Le Robert". Le livre "Parler comme" jamais est annoncé en 2021 aux Éditions Le Robert.