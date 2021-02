Binge Audio : après Les Couilles, Le Coeur sur la table

Le Cœur sur la table, c’est un podcast sur comment on s'aime aujourd'hui, comment on pourrait s'aimer demain. C'est aussi un documentaire qui entremêle témoignages, interviews d’experts, musique et introspection personnelle, pour explorer deux grandes questions. D'abord, de quelles manières les systèmes oppressifs de genre, de race et de classe modèlent, contraignent et blessent nos relations affectives, amoureuses, sexuelles et amicales ? Ensuite, quelles pratiques concrètes peut-on mettre en place, individuellement et collectivement, pour créer, nourrir et vivre malgré tout des relations profondes et égalitaires ? Parce qu'on va pas attendre la révolution pour s'aimer. Et parce que s'aimer c'est une façon de faire la révolution.Les témoignages envoyés à l'adresse lecoeur@binge.audio ou sur le compte Instagram seront publiés, avec votre accord, de façon anonyme ou non, vos contributions.