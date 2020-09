Binge Audio a lancé sa 6e saison

"Dans l’année qui vient, tout sera différent" annonce Joël Ronez, Président et co-fondateur de Binge Audio. Que retenir dans les nouveautés ? "Nous lançons "La Dose", un format original de lettre hebdo audio et mail payant. Son slogan : "Merci d’avoir osé la question !". Nous créons un nouveau podcast, "Le coeur sur la table", animé par Victoire Tuaillon. Une nouvelle approche de nos relations, à travers des séries de docufiction. On entendra davantage dans tous nos programmes la France tout entière, et pas seulement l’Ile-de-France, que ce soit dans "On est chez nous", un nouveau podcast de Sophie-Marie Larrouy, ou bien dans nos spectacles, rencontres avec le public et résidences de "Programme B". Au delà de ces points forts, notre ambition est toujours la même : être le média audio numérique de référence, auprès de notre public de jeunes actifs".