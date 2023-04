Bienvenue au RadioTour !

Partager, échanger, écouter et… se retrouver. Voilà la vocation de ce nouveau RadioTour qui débute à Lyon, ce 6 avril. Un évènement exclusif, déclinaison régionale du Paris Radio Show, qui nous permet de venir à votre rencontre. Déjà cinq étapes sont annoncées pour cette année 2023 : Lyon (6 avril), Nantes (4 mai), Lille (1er juin), Toulouse (5 octobre) et Marseille (16 novembre). Cette année, plusieurs nouveautés viennent renforcer cet évènement. À chaque veille de RadioTour, dès 9h, plusieurs partenaires, dont RCS Europe et Netia, proposent des rencontres et des formations privilégiées avec les radios. Et puis, le podcast fait aussi son arrivée avec une happy hour, là aussi chaque veille de RadioTour à partir de 18h, un moment unique pour réunir les podcasteurs d’une même région et prendre le pouls de ce secteur en pleine expansion.



À Lyon, ce RadioTour permettra de découvrir le paysage radiophonique d’un très vaste territoire et de mettre en avant les principaux chiffres d’audience dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les conférences et les rencontres prévues au cours de cette étape lyonnaise devraient aussi offrir une photographie précise de l’enthousiasme et des craintes radio régionale. Une opportunité aussi de constater la richesse des formats et le savoir-faire régional. À ce propos, nous verrons aussi s’il existe une recette lyonnaise pour promouvoir la musique, l’éducation aux médias et les innovations portées par des entreprises locales.



Mais plus encore, convenons-en, ce RadioTour à Lyon, Nantes, Lille ou ailleurs, est surtout une formidable opportunité pour réunir tous celles et ceux qui fabriquent et développent la radio et qui font montre de résilience depuis trois longues années. Loin de Paris, ces forces vives doivent être saluées, soutenues, défendues et accompagnées. C’est aussi une des volontés de La Lettre Pro de la Radio que d’aller à leur rencontre et, pour une fois, de leur donner le micro.