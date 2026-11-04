Beur FM rassemble 116 000 auditeurs quotidiens sur la saison 2025-2026

Sur la saison 2025-2026, Beur FM totalise 116 000 auditeurs par jour sur le périmètre EAR Local + Île-de-France. Dans le profil Local Editorial, les 35-49 ans représentent 53.1% de l'audience cumulée, contre 44.3% en 2024-2025. Les 13-24 ans comptent pour 17.7%, les 25-34 ans pour 12.4% et les 50-64 ans pour 15.4%. La répartition entre les sexes fait apparaître 46.8% de femmes et 53.2% d'hommes. Les CSP+ atteignent 36.7% du profil présenté, contre 30.2% en 2024-2025 et 27.7% en 2023-2024. Les actifs, regroupant CSP+ et CSP-, représentent environ 72.6%. Ces résultats mettent en évidence une progression de la part des catégories socioprofessionnelles supérieures sur les trois saisons étudiées.
Des pics d'écoute identifiés à la mi-journée et en soirée
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Les données de quart d'heure moyen (QHM) 2025-2026 font apparaître une valeur de 100 entre 8h et 8h30. À la mi-journée, les valeurs atteignent 127 entre 13h et 13h30, puis 112 entre 13h30 et 14h. En soirée, la tranche 18h-20h comprend un pic à 128 entre 18h30 et 19h. Radio généraliste, musicale et culturelle, BEUR FM associe actualité, information, débats, société, culture, divertissement et musique.
Pour cette nouvelle saison, sa programmation s'appuie notamment sur La Matinale, Les Zinformés et La Mehdina, avec l'objectif de renforcer la proximité et le dialogue avec les auditeurs. La station souligne : "Ces résultats confirment la solidité du lien qui unit Beur FM à son public et nous encouragent à poursuivre le développement de la station tout en restant fidèles à notre identité et à notre proximité avec les auditeurs."
Pour cette nouvelle saison, sa programmation s'appuie notamment sur La Matinale, Les Zinformés et La Mehdina, avec l'objectif de renforcer la proximité et le dialogue avec les auditeurs. La station souligne : "Ces résultats confirment la solidité du lien qui unit Beur FM à son public et nous encouragent à poursuivre le développement de la station tout en restant fidèles à notre identité et à notre proximité avec les auditeurs."