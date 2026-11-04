La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 4 Novembre 2026 - 08:10

Beur FM rassemble 116 000 auditeurs quotidiens sur la saison 2025-2026


Notez


Beur FM annonce une audience de 116 000 auditeurs quotidiens sur la saison 2025-2026, selon le cumul EAR Local + Île-de-France. La station présente également une évolution de son profil d'audience, marqué par une progression des 35-49 ans et des CSP+. Les données communiquées en octobre 2026 précisent aussi la répartition des auditeurs et les principaux temps forts d'écoute au cours de la journée.



Sur la saison 2025-2026, Beur FM totalise 116 000 auditeurs par jour sur le périmètre EAR Local + Île-de-France. Dans le profil Local Editorial, les 35-49 ans représentent 53.1% de l'audience cumulée, contre 44.3% en 2024-2025. Les 13-24 ans comptent pour 17.7%, les 25-34 ans pour 12.4% et les 50-64 ans pour 15.4%. La répartition entre les sexes fait apparaître 46.8% de femmes et 53.2% d'hommes. Les CSP+ atteignent 36.7% du profil présenté, contre 30.2% en 2024-2025 et 27.7% en 2023-2024. Les actifs, regroupant CSP+ et CSP-, représentent environ 72.6%. Ces résultats mettent en évidence une progression de la part des catégories socioprofessionnelles supérieures sur les trois saisons étudiées.

Des pics d'écoute identifiés à la mi-journée et en soirée

Vous aimerez aussi
Les données de quart d'heure moyen (QHM) 2025-2026 font apparaître une valeur de 100 entre 8h et 8h30. À la mi-journée, les valeurs atteignent 127 entre 13h et 13h30, puis 112 entre 13h30 et 14h. En soirée, la tranche 18h-20h comprend un pic à 128 entre 18h30 et 19h. Radio généraliste, musicale et culturelle, BEUR FM associe actualité, information, débats, société, culture, divertissement et musique.
Pour cette nouvelle saison, sa programmation s'appuie notamment sur La Matinale, Les Zinformés et La Mehdina, avec l'objectif de renforcer la proximité et le dialogue avec les auditeurs. La station souligne : "Ces résultats confirment la solidité du lien qui unit Beur FM à son public et nous encouragent à poursuivre le développement de la station tout en restant fidèles à notre identité et à notre proximité avec les auditeurs."

Tags : audience, Beur FM, EAR, EAR Île-de-France, Île-de-France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Octobre 2026 - 06:50 Rossel Radio Pub dévoile un nouveau site Internet pour ses 13 radios

Vendredi 30 Octobre 2026 - 05:50 Polynésie La 1ère prépare ses antennes radio à la saison cyclonique

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication