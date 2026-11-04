Beur FM rassemble 116 000 auditeurs quotidiens sur la saison 2025-2026

Les données de quart d'heure moyen (QHM) 2025-2026 font apparaître une valeur de 100 entre 8h et 8h30. À la mi-journée, les valeurs atteignent 127 entre 13h et 13h30, puis 112 entre 13h30 et 14h. En soirée, la tranche 18h-20h comprend un pic à 128 entre 18h30 et 19h. Radio généraliste, musicale et culturelle, BEUR FM associe actualité, information, débats, société, culture, divertissement et musique.

Pour cette nouvelle saison, sa programmation s'appuie notamment sur La Matinale, Les Zinformés et La Mehdina, avec l'objectif de renforcer la proximité et le dialogue avec les auditeurs. La station souligne : "Ces résultats confirment la solidité du lien qui unit Beur FM à son public et nous encouragent à poursuivre le développement de la station tout en restant fidèles à notre identité et à notre proximité avec les auditeurs."