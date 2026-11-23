Aux États-Unis, 25% des consommateurs de médias jugent les publicités dans les podcasts gênantes ou perturbatrices, contre 34% pour le streaming musical, 36% pour les réseaux sociaux, 42% pour la télévision et le streaming vidéo, 46% pour YouTube et 50% pour les publicités display en ligne. Source : YouGov, juin 2026
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