À titre de comparaison, lors de la dernière EAR Île-de-France de la saison 2025-2026, publiée le vendredi 17 juillet dernier, Médiamétrie avait dévoilé les audiences radio franciliennes pour la période d'avril à juin 2026. L'audience cumulée de la radio s'établissait alors à 58%, contre 60.1% lors de la vague précédente et 58.6% un an plus tôt. France Inter dominait le classement avec 12.2% d'audience cumulée, devant France Info à 9.9%, RTL à 7.1% et Radio Nova à 5.8%. Cette dernière signait une progression notable, gagnant 3.6 points sur un an. Du côté des musicales, Skyrock affichait 4.6%, Nostalgie 3,7% et NRJ 3.1%. Les programmes locaux réunissaient 15.2% d'audience cumulée, contre 14.8% un an auparavant.

Ces résultats constituent un point de référence pour mesurer les évolutions enregistrées depuis la rentrée.

