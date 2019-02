Beur FM attribue son prix Beur FM Méditerranée – TV5Monde

Cette année, le prix littéraire Beur FM Méditerranée – TV5Monde été attribué à Meriem Alaoui pour son roman intitulé "La vérité sort de la bouche du cheval" qui raconte l'histoire de Jmiaa, prostituée de Casablanca, qui vit seule avec sa fille. Et voilà qu’arrive une jeune femme, Chadlia, dite "Bouche de cheval", qui veut réaliser son premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle cherche une actrice... Meryem Alaoui offre ici une peinture haute en couleur de la vie quotidienne dans un Maroc populaire où chacun fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise.

Meryem Alaoui est née et a grandi à Casablanca. Elle vit aujourd’hui à New York. La vérité sort de la bouche du cheval est son premier roman. L’ouvrage est publié dans la "Collection Blanche" des éditions Gallimard.