Bertrand Lefebvre nommé directeur de France Bleu Nord

Entre 1991 et 1993, il rejoint France 2 en tant que journaliste pour "Sucré-Salé", "Télé Matin" et "Matin Bonheur". Il officie parallèlement sur France 3 en tant que présentateur de plusieurs émissions (dont "Dicos d’Or", "Territoires" ou "L’Eurovision"). En 1994, il intègre France 3 Sud à Montpellier en tant que producteur délégué et présentateur du 12/14 durant 11 ans. c En 2005, il prend la direction du Syndicat des Producteurs de Programmes Audiovisuels Musicaux (SPAM) puis celle de Pile Productions (société de productions audiovisuelles, évènementielles et de formations) en 2006. Il réintègre Radio France en tant que directeur de France Bleu Besançon de 2011 à 2015 puis de France Bleu Pays Basque à Bayonne de 2015 à 2017.



Bertrand Lefebvre prendra ses nouvelles fonctions le 27 janvier 2020. Il succède à Antoine de Galzain nommé directeur du Projet social Radio France 2022 depuis le 10 décembre 2019.