Belgique : un "Nostalgie Live" avec Michel Fugain

Comme chaque année, les festivités en Outremeuse feront vibrer la Cité ardente. Le 14 août, Nostalgie fera chanter et danser les Liégeois réunis sur la place Delcour.

Dès 19h30, l'animateur Jean-Marie De Bol chauffera le public avec le grand Karaoké Nostalgie. ​ Le public sera invité à monter sur scène pour participer activement à l’ambiance de la soirée. La suite de la soirée verra les performances de DJ Lilo et de Michel Fugain. Ce sera l'occasion de redécouvrir ses plus grands titres comme "Une belle histoire", "Fais comme l’oiseau", "La Fête", "Attention mesdames et messieurs".