Belgique : tout savoir sur les avantages du DAB+

Cette vidéo promotionnelle DAB+ de deux minutes publiée par le bureau belge de la radio numérique francophone explique aux consommateurs les différents avantages du DAB+ , tels que l'amélioration de la qualité sonore et un plus grand choix d'écoute, ainsi que la mention de la directive EECC, qui nécessitera de nouvelles voitures. à travers l'Europe pour être compatible avec la radio numérique.En Belgique, en matière de notoriété spontanée, plus de 2 auditeurs sur 3 connaissent le DAB+ (soit 2.5 fois plus qu’il y a un an) et ils sont 3 auditeurs sur 4 en notoriété aidée selon les résultats de la deuxième vague de l’étude IPSOS dédiée à l’évolution de l’écoute des différentes plateformes de distribution du média radio en Fédération Wallonie Bruxelles, menées par maRadio.be