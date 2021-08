Belgique : "quelques aménagements" pour Nostalgie

Parmi les nouveautés sur Nostalgie Belgique, il faudra retenir l'arrivée d'un nouveau duo à la matinale avec Ingrid Franssen et Sébastien Bay, un nouveau rendez-vous pour Bruno Fernandez, animateur historique de la station qui prend les commandes du début de soirée ainsi que "Les 20 ans de la Story" avec la sortie d'une BD et une journée événement en octobre.

La dernière vague CIM relative à la période de mars à juin 202 confirme sa place de leader à Nostalgie en restant toujours la radio n°1 avec 14.2% PDM. Nostalgie reste leader en durée d’écoute avec 164 minutes, en audience semaine avec 921 649 auditeurs, elle est la seule radio à dépasser la barre des 900 000 auditeurs et en audience totale avec 1 493 362 auditeurs, elle est la seule radio à dépasser la barre du 1.4 million d’auditeurs.