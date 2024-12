Belgique : plus de 8 000 enfants gâtés par le Nostalgie Magic Tour

Le Nostalgie Magic Tour ne se limite pas à la collecte de jouets. Grâce au soutien de Bebat, l’édition 2024 a également permis de récolter 5 126 kg de piles et batteries usagées. En retour, Bebat a remis un chèque de 15 000 € à l’association Arc-en-Ciel, qui investira cette somme pour offrir des loisirs aux enfants défavorisés. Et ce n’est pas tout : Walibi a annoncé un cadeau pour prolonger la magie. 2 500 enfants bénéficiaires d’Arc-en-Ciel pourront prochainement passer une journée dans le parc Walibi.

"Depuis sa création, le Nostalgie Magic Tour est bien plus qu’une collecte : c’est un élan de solidarité qui rassemble auditeurs, bénévoles, associations, et partenaires autour d’une cause commune. Cette année encore, l’engagement de chacun a fait toute la différence, offrant aux enfants dans le besoin un moment d’évasion et de bonheur" indique Nostalgie Belgique.