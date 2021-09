Belgique : les radios indépendantes redoutent l'arrivée du DAB+

"Si la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué un budget pour financer les infrastructures, ce qui est positif, de nombreuses problématiques se posent en revanche dans cette transition numérique, ce qui pourrait provoquer la disparition de la moitié des radios indépendantes d’ici à 2030" annonce la fédération belge.

"Pourtant, ces radios jouent de multiples rôles pour les artistes de la FWB, les communes, les villes, les provinces et les régions où elles sont diffusées, les radios en réseau privés ou publiques comme formation, sans oublier plus de 1 000 indépendants, bénévoles et sociétés sous-traitantes".