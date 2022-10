Belgique : le Nostalgie Magic Tour est de retour

Cette nouvelle récolte de jouets est soutenue par des partenaires fidèles comme Bebat, qui en profite pour organiser une récolte de piles et de batteries usagées au profit d'Arc-en-Ciel, mais aussi par de nouveaux partenaires comme IKEA, dont les parkings de magasins seront des lieux de récolte, et LEGO. Les auditeurs pourront déposer des jouets en bon état, des jeux complets, des jeux et jouets pour les enfants jusque 16 ans, des BD, des livres et ou encore jeux vidéo.

L'an passé, les bénévoles du Nostalgie Magic Tour avaient récolté 9 764 jouets et plus de 18 674 kg de piles et batteries usagées. L’occasion pour l’Asbl Arc-en-Ciel de redonner le sourire à 6 047 enfants belges avec des cadeaux pour les fêtes et de bénéficier d’un chèque de 13 400 euros pour la rénovation de leur centre de vacances à Virton.