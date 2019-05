Belgique : la SoulParty de Nostalgie est de retour

Les auditeurs de Nostalgie Belgique sont invités à participer à cette SoulParty qui se déroulera le 29 mai prochain, dès 22h et jusqu’à l’aube. Et durant tout le week-end du 24 au 26 mai, Nostalgie offrira les meilleurs titres souls, funk, disco et, bien sûr, des entrées pour la SoulParty.Pour faire déjà monter l'ambiance, les auditeurs peuvent d'ores et déjà se connecter à la radio digitale "Nostalgie Soulparty" disponible 24h/24 et 7jours/7 via un player accessible ICI . Et donc, répéter leurs plus belles chorégraphies sur les tubes de James Brown, Donna Summer ou Barry White.