Belgique : la RTBF lance un nouveau podcast

En septembre 1982, l’armurier Daniel Dekaise est sauvagement agressé sur son lieu de travail. Les truands réussissent à sortir du magasin avec des dizaines d’armes. La police est avertie, et une course poursuite démarre. Ce jour-là, les Tueurs du Brabant font leur première victime. Mais l’enquête démontrera ensuite que ce n’était pas leur premier coup… Voilà pour la trame de ce nouveau podcast proposé par la RTBF. Thomas Résimont (producteur et ingénieur du son au studio Bubbles-Sound) et Matt Graves produisent ce podcast dont la réalisation a notamment été confiée à Jeanne Savignat, journaliste française vivant en Belgique et passionnée par le format du podcast. La voix off narrative a été confiée à Serge Hologne.