Belgique : la "Nostalgie SoulParty" signe son retour

Depuis plus de 20 ans, Nostalgie Belgique réunit les légendes de la Soul, du Funk et du Disco pour la soirée la plus chaude de l’année. Pour son grand retour depuis la crise sanitaire, cette première soirée promet d'être plus folle que jamais. "Nous sommes très heureux de retrouver les auditeurs de Nostalgie à l’occasion de la SoulParty. Nos Dj’s y mixeront en live les meilleurs tubes Funk, Soul et Disco pour notre plus grand plaisir" a souligné Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie Belgique.Durant tout le week-end du 21 au 22 mai, Nostalgie offrira des entrées pour la SoulParty. Et pour faire déjà monter l'ambiance, les auditeurs peuvent se connecter à la radio digitale " Nostalgie SoulParty ".