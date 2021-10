Belgique : deux parades de RTL pour la fin de l'année

En 2019, plus de 70.000 personnes s'étaient rassemblées à Mons et 30 000 personnes à Wavre pour admirer ces parades féériques. Le train du Pôle Express, le Père Noël en chair et en os, la Reine des Glaces... une vingtaine de tableaux avec des chars sonorisés, illuminés et animés par près de 180 comédiens qui feront découvrir un spectacle hors du commun.

Sans oublier donc les deux chars qui emmèneront les animateurs vedettes et les journalistes de RTL Belgium. Deux événements familiaux et gratuits qui se termineront par deux feux d'artifice...