Belgique : changement de direction à la tête de NGroup

"Je suis heureux de tout le chemin parcouru avec nos extraordinaires équipes. D'une radio, Nostalgie avec 6% de parts de marché, nous avons créé un groupe, NGroup, avec NRJ, Chérie, Nostalgie+ et 65 webradios, à 21% de parts de marché en Belgique francophone. D'une radio qui perdait de l'argent, nous avons créé un groupe florissant. D'une équipe de 23 personnes, nous avons créé un groupe de 115 personnalités talentueuses. Ensemble, nous avons soulevé des montagnes. Avec foi et enthousiasme! Nous balançons des ondes positives à 1 500 000 auditeurs et auditrices chaque semaine. Et nos sœurs néerlandophones, Nostagie, NRJ et Nostalgie+ se sont installées durablement au Nord du pays. Oui, je suis fier de tout ce que nous avons réalisé. Depuis 3 ans et demi, avec Kim, nous préparons le passage de flambeau. Avec fluidité et en toute sérénité. Kim est un gars talentueux, passionné, avec des valeurs humaines magnifiques. J’aime ce gars. Je ne pouvais pas rêver meilleur successeur. Avec ses équipiers et équipières, il est prêt à relever tous les défis du futur. Avec joie et rigueur. Sa vision est claire et ambitieuse. J'avais deux objectifs: faciliter le succès de mon successeur et partir sans qu'on s'aperçoive de mon absence le 30 mai. Il en sera ainsi. Missions accomplies. Je remercie chacun et chacune au sein des équipes, nos actionnaires, nos régies, clients, fournisseurs, artistes, de ces magiques et magnifiques moments passés ensemble. Vive la musique. Vive NGroup" a souligné Marc Vossen.