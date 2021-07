Belgique : VRT envisage de construire un nouveau siège

D'une surface totale de 65 000 mètres carrés (dont 20 000 en sous-sol), le nouveau bâtiment est décrit comme "un bâtiment horizontal à deux volumes superposés". Le rez-de-chaussée est une base octogonale, avec trois studios de télévision à grande échelle, des lieux de rencontre pour les collaborateurs et les visiteurs de la VRT, un restaurant, une salle de réception de 500 mètres carrés et un hall spacieux.

Le deuxième volume est ce qu'on appelle le werkveld ("espace de travail") avec trois étages de travail de 87 x 87 mètres qui, selon les architectes, allient flexibilité et créativité. Cinq nouveaux studios de radio et une salle de rédaction centrale seront situés sur ces trois étages.