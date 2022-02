Belgique : Sud Radio et Kyo mettent la radio digitale à l’honneur

Le groupe Kyo a été choisi comme ambassadeur. Il s’invitera à plusieurs reprises sur les ondes de Sud Radio et Sud Radio Belgique pour permettre aux auditeurs de gagner des postes DAB+. Concrètement, à chaque diffusion d’un titre du groupe français (dont le nouveau titre "Stand Up"), les auditeurs seront invités à envoyer un sms au 6024 et à rejoindre les pages Facebook et Instagram de la station pour tenter leur chance.

Depuis plus d’un an, Sud Radio émet via le DAB+ en province de Hainaut, mais propose également des programmes "nationaux" sur Sud Radio Belgique, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des journaux, des agendas et des rubriques spécifiques y sont notamment proposées.