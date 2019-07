Belgique : Sud Radio en FM et en DAB+

Après en avoir longtemps rêvé, l’équipe de Sud Radio se réjouit également de l’obtention d’un réseau national en DAB+, dénommé "Sud Radio Belgique", pour les 9 prochaines années. À l’échelle nationale, Sud Radio Belgique profitera de la technologie DAB+ pour partir à la conquête de nouveaux auditeurs. Cette technologie permet désormais d’écouter la radio en numérique et offre un plus grand confort d’écoute aux auditeurs. "Cette obtention est l’aboutissement d’un travail et d’une expérience des équipes entourant la famille Delvallée depuis 37 ans. Avec Sud Radio Belgique, la société RMP lancera dans les prochains mois un projet complémentaire et novateur à Sud Radio Hainaut" explique la radio belge.