Belgique : Saba Parsa rejoint le Collège du CSA

Titulaire d’une Maîtrise en droit de l’Université catholique de Louvain (U.C.L), ainsi que d’une licence en science politique de l’Université libre de Bruxelles (U.L.B), Saba Parsa s’investit notamment dans l’Association Belge pour le Droit Alimentaire et se spécialise sur les questions qui touchent au droit européen. Sur la table du CSA, de nombreux dossiers l'attendent qui s’est exprimée librement et n’hésite pas à qualifier cette première expérience de "formidable et passionnante". "J’ai apprécié le caractère démocratique du débat au sein du collège. Chacun a eu l’occasion de s’exprimer et d’apporter un input réel. Il y a une équipe qui fait un travail de fond important et de qualité permettant à chacun.e des collégiens de s’exprimer dans des conditions optimales".



La transition numérique, la protection des consommateurs et l’égalité entre les femmes et les hommes seront des matières prioritaires pour Saba Parsa.