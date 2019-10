Belgique : Radio Contact, première radio en auditeurs

Avec 15.85%, Radio Contact réalise la plus forte progression par rapport à la vague d’audiences précédente : + 2 points. En outre, la chaîne au dauphin continue de réunir le plus d’auditeurs quotidiennement : 555 230 personnes en moyenne écoutent chaque jour les programmes de Radio Contact. À noter qu’encore et toujours, Radio Contact demeure la première radio auprès des moins de 55 ans.

Pour Bel RTL, on sait que traditionnellement, les vacances scolaires d’été impactent traditionnellement l’audience des radios généralistes. Pour Bel RTL cependant, il n’en est rien. Ainsi, avec 11.82%, Bel RTL parvient à maintenir l’augmentation de parts de marché observée lors de la vague précédente.