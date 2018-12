Belgique : Nostalgie organise la cérémonie des "Mouches d'or"

A l’instar des César ou des Victoires de la Musique qui récompensent les professionnels du cinéma ou de la musique, les Mouches d’Or s’amusent à tester le second degré du petit monde médiatique francophone en Belgique. Nostalgie une dizaine de trophées dans des catégories toujours décalées, drôles mais jamais méchantes comme par exemple : "La Mouche d’Or de l’animatrice qui a plus de followers sur Instagram que de téléspectateurs". Les auditeurs de Nostalgie et les lecteurs de Ciné-Télé-Revue découvriront en exclusivité toutes les catégories à partir du 7 janvier et le public sera invité à voter en ligne jusqu’au 20 janvier.