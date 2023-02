Belgique : Nostalgie en pole position en PDM

Nostalgie est la seule radio à dépasser le million d'auditeurs. Un succès qui se ressent tout au long de la journée. La "Nosta Familly" signe également un record historique avec une PDM de 12.1%. "Nostalgie signe des records d’audience dans la "Nosta Family" entre 6 et 9h, mais également dans toutes les autres tranches horaires. Nous sommes également très heureux de l’accueil réservé à Olivier Duroy qui, lui aussi, est leader de 20h à minuit. Nous sommes vraiment très heureux de tous ces résultats et nous continuerons à mettre l’auditeur au centre de nos réflexions et de nos préoccupations" a expliqué Jean-François Pottier.

Sur la période de janvier à décembre 2022, Nostalgie obtient 15.1% de PDM¹contre 14.8%³pour l'année précédente. Par ailleurs, NGroup devient le premier groupe privé avec une PDM de 24.3%. NGroup (qui détient Nostalgie, NRJ, Chérie FM et Nostalgie+) et devient ​ le premier groupe privé en Belgique francophone.