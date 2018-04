Belgique : NRJ décrète que le 5 avril sera le "Cover Day"

Dès 09h, et durant toute la journée, la programmation de la radio sera rythmée une fois par heure au son "des plus belles reprises". Toutes les 2 heures, un artiste interprètera en live son cover dans les studios de NRJ. Coup d'envoi à 09h avec Viini (NRJ Talent 2017) qui interprétera "Rolling in the deep" d’Adèle. Suivront Tom Frantzis avec "Idgaf" de Dua Lipa à 11h puis Tom Dice avec "Something just like this" de Coldplay à 13h, Milo Meskens avec un titre surprise à 15h, Eva Guess à 17h, Little Collin avec "Man in the mirror" de Michaël Jackson à 19h et Ben’do avec "Tout donner" de Maître Gims à 23h. Les prestations de chaque artiste seront disponibles en replay sur NRJ.be.