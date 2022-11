Belgique : NRJ arrive sur la plateforme de la... RTBF

Créé en 2016 par la RTBF, Auvio avait comme objectif de servir de point d'accès pour voir ou écouter les contenus de la RTBF. Au fur et à mesure, son offre s'est étoffée pour proposer un maximum de programmes, dont ceux de NRJ. Un pari gagnant puisque qu'elle est devenue la première plateforme belge avec plus de 114 000 heures de vision ou d'écoute journalières. Elle peut d'ailleurs déjà compter sur une communauté de 4.4 millions d'utilisateurs inscrits.

"Nous sommes ravis d’accueillir des contenus NRJ sur Auvio, une façon d’élargir l’offre déjà disponible et en particulier de répondre aux attentes des publics plus jeunes. Nul doute que les best of de Julie Taton ou de Mike ajouteront du relief et de la couleur à l’attention de ces publics, en complémentarité avec l’offre RTBF déjà présente. Nous souhaitons la meilleure expérience possible sur notre plateforme aux équipes de NRJ ainsi qu’à leur public de fidèles auditeurs" a souligné Xavier Huberland, directeur général du pôle Médias de la RTBF.