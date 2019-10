Belgique : NRJ aide ses auditeurs "à réaliser leurs rêves"

Les candidats et auditeurs de NRJ Belgique peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 10 octobre à minuit via NRJ.be, en indiquant un descriptif de leur projet et le montant dont ils auraient besoin pour le réaliser…Le projet doit avoir une portée collective et profiter à d’autres personnes/utilisateurs. 10 000 euros seront partagés entre les meilleurs concepts sélectionnés. Et ce sont les auditeurs qui décideront quel projet méritera d’être financé durant la phase de votes, du 12 au 20 octobre à minuit, sur NRJ.be.

L'opération "NRJ DreamBooster" est organisée avec Hello bank.